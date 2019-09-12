Омск, 12 сентября, 2019, 11:37 — ИА Регнум. В Омске здание «Арены Омск», которое разбирали несколько дней, окончательно исчезло с лица земли.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна «Арена Омск» до сноса

Центральная часть «Арены Омск», возведённой более 10 лет назад в качестве домашнего ледового дворца местного хоккейного клуба «Авангард», рухнула 11 сентября, передаёт «СуперОмск». От здания осталась лишь строительная пыль.

Напомним, в 2018 году в здании были обнаружены строительные дефекты. Из-за этого омский «Авангард» был вынужден на время переехать в Балашиху. Взамен старой в Омске планируют построить новую арену на 12 тыс. мест. На это потратят 10 млрд рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, планируется, что новая арена появится в Омске в 2022 году.

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