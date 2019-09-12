Франкфурт-на-Майне, Германия, 12 сентября, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания BMW представила на Франкфуртском автосалоне концепт электрического Vision M Next с технологией автономного вождения. Об этом сообщается на сайте компании.

32cars BMW Vision M NEXT

Новая модель с обозначением «М» отличается от Vision iNeXT тем, что в ней технология цифрового интеллекта делает автономное вождение более чистым и эмоциональным.

Футуристический дизайн концепт-кара имеет спортивные пропорции и четкие линии. Стоит отметить, что при разработке дизайна машины были использованы элементы моделей BMW Turbo и BMW i8. В салоне авто использованы современные высококачественные материалы.

Напомним, в рамках кампании по «восстановлению доверия потребителей после массовых отзывов» компания BMW Group Korea намерена инвестировать 43 млрд вон (35 млн долларов) в расширение своих автомобильных и логистических центров в Южной Корее.

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