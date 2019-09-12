Ярославль, 12 сентября, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Депутат Госдумы России от Ярославской области Анатолий Грешневиков прокомментировал ИА REGNUM информацию о возможном выдвижении по его избирательному округу телеведущей Тины Канделаки. Информацию о такой возможности распространили ярославские СМИ.

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Грешневиков назвал эту новость «слухами», но не преминул поиронизировать над возможным приходом телеведущей в политику.

«Пусть она покупает сапоги резиновые, ее ждут не только картошка, коров доить. В Рыбинске надо заводы поднимать. Пусть берет Любовь Соболь, Собчак, всю скандальную московскую мусорную политическую тусовку. Нам московского мусора мало было. Пусть присутствует в нашем регионе, пусть послушает, как живут бедные наши крестьяне, как разбитые дороги, как оптимизируют больницы, увольняют лучших врачей. Не хватает, конечно, ни Соболь, ни Собчак, ни Канделаки, этих красоток московских на просторах ярославских заросших полей. Ярославцы ждут с нетерпением. Но обязательно нужно поменять платья с декольте на фуфайки, резиновые сапоги, и еще надо обязательно приехать не в день выборов с миллиардом, а за два года с 10 миллиардами. Надо поселиться, прописаться в какой-нибудь деревушке и перед камерами с дойником, с граблями, с косами походить. Желательно купить кокошники, чтобы их признали за своих. Пусть приезжают заранее и денег побольше привозят», — сказал Анатолий Грешневиков.

Информация о возможном выдвижении Канделаки в Ярославской области не лишена почвы: в последние годы она не раз приезжала в Ярославскую область, появлялась на публичных мероприятиях вместе с губернатором Дмитрием Мироновым.

Анатолий Грешневиков является единственным депутатом Госдумы всех созывов. В последний раз он был избран от партии «Справедливая Россия».