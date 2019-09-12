Москва, 12 сентября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Трёхкратной олимпийской чемпионке, советской фигуристке Ирине Родниной 12 сентября исполняется 70 лет. С торжественной датой её поздравил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

(сс) Dmitry Rozhkov Ирина Роднина

Глава государства назвал Роднину ярким, талантливым человеком с активной жизненной и гражданской позицией. Он отметил её неординарные качества, энергию и работоспособность, которые проявились не только в спорте, но и в общественной, парламентской, законотворческой деятельности.

«Уверен, что именно спорт, фигурное катание закалили Ваш характер, научили трудиться творчески, с полной самоотдачей, преодолевать себя и смело идти вперёд, к намеченным целям», — отметил Путин и пожелал Родниной здоровья и успехов.

Напомним, Ирина Роднина выступала в парном катании, трижды побеждала на Олимпиаде, десять раз — на чемпионате мира, одиннадцать раз — на чемпионате Европы и шесть раз — на чемпионате СССР. Позднее она работала тренером, а затем посвятила себя общественной и парламентской деятельности.