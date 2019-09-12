Курган, 12 сентября, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Дорогам Кургана участники «Дорожной инспекции ОНФ» из Москвы поставили «двойку». При этом признали, что по сравнению с 2017 годом ситуация с дорогами в областной столице улучшилась, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Пресс-служба ОНФ по Курганской области Убитые дороги Кургана

Разбитых улиц в Кургане остаётся много — на интерактивной «Карте убитых дорог» зафиксировано 153 участка. По многим из них есть предписания ГИБДД и судебные решения, но власти столицы Зауралья постоянно ссылаются на отсутствие денег и возможностей.

Во время проверки выяснилось, что в Кургане дорожную разметку принимают без учёта её светоотражения ночью. Даже свежая, недавно нанесённая разметка, при наступлении тёмного времени суток плохо видна на дороге. При этом на техническое содержание и обслуживание городских дорог, включая нанесение разметки, в Кургане выделяется около 17 млн рублей.

Нормы светоотражения показала лишь «пластиковая» разметка, которой на курганских дорогах пока немного, признали эксперты из Москвы.