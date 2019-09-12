Чита, 12 сентября, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Забайкальский край, который стал одним из немногих регионов, не перешедших с 1 января 2019 года на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), скорректировал регулирующий её документ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, накануне он был опубликован на сайте регионального министерства природных ресурсов.

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Из представленной схемы следует, что местные чиновники признают существовавшие ранее сложности, связанные с отсутствием в регионе необходимой инфраструктуры по обращению с ТКО и невозможностью установления экономически обоснованного единого предельного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО. Дело в том, что старая территориальная схема предполагала значительный (до 170%) рост платы граждан за услугу регионального оператора по обращению с ТКО.

Также известно, что в настоящее время в Забайкальском крае централизованная система сбора ТКО применяется на территории только 19 районов, что составляет 4% от общего количества всех населённых пунктов края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам конкурса мусорным оператором в Забайкалье стала московская компания «Олерон+». Но в начале 2019 года в виду ряда других проблем она так и не приступила к реализации так называемой «мусорной реформы». Поэтому тогда ещё врио главы региона Александр Осипов распорядился отодвинуть всё на год.

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