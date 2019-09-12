Москва, 12 сентября, 2019, 11:13 — ИА Регнум. В Федеральной службе по труду и занятости России заинтересовались сообщением о невыплате зарплаты историку Аскольду Иванчику, преподающему в МГУ им. Ломоносова с 2006 года. Вузу грозит проверка, сообщила 12 сентября пресс-служба ведомства.

Владимир Югасов ИА REGNUM МГУ

«В соответствии с пунктом 3.2 статьи 10 федерального закона от 26.12.2008 N294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьёй 357 ТК РФ, в отношении МГУ им. М.В. Ломоносова организовано проведение предварительной проверки информации», — говорится в сообщении.

В Роструде отметили, что ранее сотрудники университета не обращались в ведомство с жалобами на оформление совместительства и оплату труда.

Напомним, сообщение о «нулевых зарплатах» в МГУ разместил на своей странице в Facebook историк, член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик. В своих публикациях он указывал, что в новом учебном году ему предложили продолжать работу на безвозмездной основе.

В свою очередь на историческом факультете МГУ эту информацию опровергли, сообщив, что зарплата лекторам выплачивается в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой.