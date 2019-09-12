Санкт-Петербург, 12 сентября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Крестный ход в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского двинулся по Невскому проспекту Санкт-Петербурга от Казанского кафедрального собора в сторону площади Александра Невского и Александро-Невской лавры.

Дарья Драй ИА REGNUM Витали Милонов на крестном ходе в 2018 году

Депутат Госдумы, единоросс Виталий Милонов шествует во главе колонны в качестве хоругвеносца. На предшествовавшей крестному ходу литургии в Казанском соборе были также замечены спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, вице-губернатор Владимир Кириллов и ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Чиновники и депутаты шествуют позади иконы и хоругвей, в сопровождении хора.

Отметим, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на крестном ходе пока не замечен. Его предшественник на посту градоначальника Георгий Полтавченко обычно участвовал в этом мероприятии.

В крестном ходе, который возглавляет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, примут участие духовенство Санкт-Петербургской митрополии, представители православных приходов Санкт-Петербурга и области, общественные организации, учащиеся духовных школ, православные братства, представители православных общин разных городов России и горожане.

С полудня будут проходить праздничные мероприятия на площади Александра Невского: молебен, возложение цветов к памятнику князю Александру Невскому, приветствия и поздравления официальных лиц, чествование ветеранов Великой Отечественной войны — кавалеров ордена Александра Невского, парад роты почетного караула и курсантов военных училищ Санкт-Петербурга. В лавре состоится праздничный концерт.