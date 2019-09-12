Франкфурт-на-Майне, Германия, 12 сентября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Китайская автокомпания Great Wall привезла на автосалон во Франкфурте премиальный пятиместный электрокроссовер Wey-S. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Gwm.com.cn Wey-S

Представленное авто является концептом, по мотивам которого будет изготовлен кроссовер VV5 второго поколения.

Концепт построен на платформе, которая была специально создана для будущих электрокаров китайского бренда. В движение Wey-S приводят два электромотора, расположенные на осях автомобиля. Привод электрокара имеет формулу 4×4. Суммарная максимальная мощность электрического автомобиля составляет 354 «лошадей». С 0 до 100 км/ч авто набирает за 4,9 секунды. Информации о батарее пока нет, однако известно, что на одной зарядке кроссовер может проехать 400 км.

Напомним, в конце августа 2019 года компания Great Wall отправила первую партию подержанных машин из китайского города Тяньцзиня в страны Африки и Азии.

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