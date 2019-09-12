Москва, 12 сентября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Государство помогает малому предпринимательству, однако не всегда поддержка идёт на пользу. Об этом сообщил 12 сентября представитель Счётной палаты (СП) России Вениамин Симонов на Московском финансовом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Мы смотрим не на весь малый бизнес, а на ту его часть, которая связана с государственной и государственно-финансовой деятельностью. Тем не менее ряд мнений у нас возникает. Первая проблема, которая перед нами возникла, это методологическая — я не могу понять, зачем государство хочет поддерживать малый бизнес», — заявил представитель СП РФ.

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Симонов заметил, что задача малого предпринимательства — не повышение производства, а повышение уровня потребления. При этом малые предприятия во всем мире во многом существуют за счёт крупных, отметил эксперт.

«Мелкий и средний бизнес — это функция крупной частной экономики. Малый бизнес является производным от крупного. Потому что крупный пытается сделать ему спрос. Мы пытаемся сделать то же самое, но не в частном, а государственном секторе», — сказал Симонов.

Представитель Счётной палаты напомнил, что малому предпринимательству предусмотрены определённые преференции при государственных закупках. Однако эта поддержка не всегда идёт на пользу делу, и в результате «ракеты не взлетают, а садятся». Малые предприятия, по его оценке, не всегда могут поставить очень качественную продукцию.