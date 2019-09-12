Ереван, 12 сентября, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Сегодня, 12 сентября, в суде общей юрисдикции Еревана возобновится судебное разбирательство по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других бывших высокопоставленных чиновников.

Photolure Роберт Кочарян

После приостановления полномочий судьи суда общей юрисдикции Еревана Давида Григоряна дело передано судье Анне Данибекян.

На прошлой неделе Конституционный суд обнародовал решение, принятое по итогам рассмотрения заявления ключевого обвиняемого по делу 1 марта Роберта Кочаряна, которое дало повод для разночтений: некоторые считают, что после решения экс-президент должен быть освобожден, и уголовное дело в отношении него должно быть прекращено, другие утверждают, что решение не влияет на меру пресечения.

Вопрос меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна суд сегодня должен рассмотреть именно в начале заседания, заявил в эфире с «Радио Азатутюн» адвокат экс-президента Ованнес Худоян, отметив, что так решил сделал и суд… в первую очередь, это ходатайство должно быть рассмотрено, таково требование нашего закона — Уголовно-процессуального кодекса», — сказал Худоян.

После решения Конституционного суда команда адвокатов Кочаряна представила судье Данибекян ходатайства о немедленном отмене ареста обвиняемого и прекращении уголовного преследования. Более того, адвокаты попросили председателя суда обеспечить, чтобы ходатайства были рассмотрены немедленно, не дожидаясь сегодняшнего заседания, чего, однако, не произошло.

Помимо сторонников Роберта Кочаряна, сегодня перед судом собрались также демонстранты, правозащитники, требующие справедливого судебного разбирательства.

В суде в качестве обвиняемых сегодня впервые появятся также бывшие высокопоставленные чиновники: экс-министр обороны Сейран Оганян, экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян.