Омск, 12 сентября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Ночные заморозки вновь ожидаются в Омске, сообщили ИА REGNUM 12 сентября в мэрии города, ссылаясь на информацию областного главка МЧС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Улица Ленина. Омск

По данным синоптиков, местами по региону в ночь на 13 сентября ожидаются заморозки от — 0 до — 5 °C.

Заморозки угрожают урожаю. Владельцам садовых и приусадебных участков рекомендуют принять меры по его защите.

Как сообщило ИА REGNUM, до этого жителей Омской области предупреждали о заморозках 10 сентября.