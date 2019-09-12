Иркутск, 12 сентября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Свердловский районный суд Иркутска удовлетворил иск женщины, чей отец в 2016 году стал одной из жертв массового отравлениянастойкой «Боярышник». Как следует из официального сообщения судебного ведомства, компенсацию морального вреда на общую сумму 100 тысяч рублей предстоит заплатить хозяйке и продавцу торгового павильона, в котором была приобретена настойка.

Иван Шилов ИА REGNUM Боярышник

Это стало возможным после того, как вышеуказанные лица были признаны виновными в хранении, перевозке в целях сбыта, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, и им были назначены реальные сроки лишения свободы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года в Иркутске от отравления концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом пострадали 123 человека, 76 из них погибли. Обвиняемыми стали порядка 20 человек. По версии следствия, с ноября по декабрь 2016 года они приобрели около 160 литров метилового спирта, после чего они кустарным способом изготовили спиртосодержащее средство и под видом настойки «Боярышник» продавали жителям области.

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Между тем, согласно токсикологическому мониторингу, проведённому в регионе в 2018 году, в сравнении с 2017 годом, количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией в регионе снизилось на 19,5%.

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