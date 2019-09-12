Москва, 12 сентября, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Новые окружные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции в России должны начать работу с 1 октября 2019 года, сообщил 12 сентября председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Также с 1 октября должны начать работу кассационный и апелляционный военные суды и Центральный окружной военный суд. В юрисдикцию новых кассационных судов войдет от 7 до 13 субъектов России, а апелляционных — от 14 до 21 субъектов. Новые суды предусматривают 890 судейских должностей.

Кроме того, постановление ВС, принятым 12 сентября, утверждены составы президиумов новых судов, которые по мере необходимости будет созывать председатель суда для решения организационных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2019 года повысятся должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ.

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