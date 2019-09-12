Архангельск, 12 сентября, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Размер прожиточного минимума для детей и пенсионеров планируют увеличить в Архангельской области. Соответствующий законопроект вынесен региональным правительством на сентябрьскую сессию Архангельского областного собрания депутатов.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

Как сообщили ИА REGNUM в областном собрании, величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2020-й год предлагается повысить с 10 258 до 10 955 рублей, для детей — с 12 128 до 12 861 рубля.

Величина прожиточного минимума будет учтена при расчете социальной доплаты к пенсии и размера ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей в возрасте до трех лет.

«В случае одобрения законопроекта около 32 тысяч пенсионеров Поморья смогут получить региональную доплату к пенсии. Доплата будет рассчитываться по новой методике и составит в среднем около трех тысяч рублей. Вырастет и ежемесячная выплата при рождении третьего или последующего ребенка. Ее будут получать около 4500 многодетных семей», — прокомментировала председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.

Законопроект предлагается рассмотреть на очередной сессии в двух чтениях.