Компания Tesla запатентовала новую конструкцию дворников
Вашингтон, 12 сентября, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Tesla запатентовал конструкцию дворников, которые очищают всю поверхность лобового стекла. Об этом сообщили в автокомпании.
В конструкции инновационных дворников нет жёсткого крепления. Сам дворник расположен вертикально и движется по направляющим под воздействием магнитного поля вдоль стекла от одной стойки ветрового стекла к другой.
Сообщается, что данное конструкторское решение уменьшит энергозатраты электрокара. Кроме того, новые дворники смогут более качественно очищать ветровое стекло.
Однако неизвестно, как будут защищены направляющие от непогоды и мусора.
Напомним, Эми Дэнсби из американского штата Техас вживила себе в руку RFID-чип для открывания своего электромобиля — Tesla Model 3. Она самостоятельно вскрыла пластиковую карту от Tesla. Затем с помощью растворителя извлекла из неё чип. Далее RFID-чип был помещен в специальный биополимер, в котором чип и был введён под кожу.
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