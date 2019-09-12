Москва, 12 сентября, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Антипиратский меморандум заключили между собой крупнейшие российские издательства и социальная сеть «ВКонтакте», сообщают «Ведомости» 12 сентября.

Incocenter.ru «ВКонтакте»

Меморандум сроком на один год подписали такие издательства, как «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер», «Аудиокнига», «Литрес», соцсеть «ВКонтакте» и Ассоциация по защите прав в интернете.

Меморандум позволит автоматизирует процесс поиска пиратского контента, который раннее издательствам приходилось отслеживать вручную, а затем отправлять жалобы во «ВКонтакте». Количество таких обращений достигало десятков тысяч в год. И это при условии, что материал был размещен в открытых группах, иначе его вовсе невозможно отследить.

Для решения проблемы в соцсети будет применяться система Copyright Check, которая в автоматическом режиме будет сравнивать файл с легальными копиями во время загрузки и не пропустит пиратскую копию.

Для премодерации текстов издатели договорились использовать базу интернет-магазина «Литрес», а для сравнения аудиокниг — сервис Biblio, который имеет контракты с ведущими российскими издательствами на распространение внутри соцсети аудиоверсий их книг.

Опыт противодействия пиратам на просторах интернета уже имеется, так в 2018 году был заключен антипиратской меморандум между правообладателями и такими интернет-порталами, как Яндекс, Рамблер и Mail.ru, для отслеживания нелегального аудио‑ и видеоконтента.