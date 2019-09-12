Брянск, 12 сентября, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил с победой на международном турнире брянского спортсмена — мастера спорта России по плаванию, серебряного призёра первенства мира по плаванию Илью Бородина. Пловец имеет все шансы войти в национальную сборную и поехать на Олимпиаду в Токио. Почётными грамотами и благодарностями наградили спортсмена и его тренеров, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Пресс-служба правительства Брянской области Александр Богомаз поздравил с победой на международном турнире брянского спортсмена

Илья Бородин завоевал серебро на Первенстве мира по плаванию в Будапеште в конце августа 2019 года. Он установил два рекорда России на дистанции 400 метров комплексным плаванием, и получил спортивное звание «Мастер спорта России международного класса». Это самый выдающийся результат в истории плавания Брянской области. Плавание как вид спорта в регионе начали развивать в 2004 году, когда была учреждена Федерации плавания Брянской области.

Если брянский спортсмен как минимум повторит свой результат на ближайших главных стартах сезона, то он имеет все шансы на поездку в олимпийский Токио.