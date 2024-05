Вашингтон, 12 сентября, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Американская скрипачка Линдси Стирлинг выпустила 13 новых песен из альбома «Artemis». Альбом выпущен в сотрудничестве с двумя исполнителями: Эмми Ли и Эль Кинг: вокал которых встречается в композициях «Love Goes On and On» и «The Upside» соответственно. Об этом сообщает издание GeekTyrant.

(сс) Gage Skidmore Линдси Стирлинг

Линдси также анонсировала комикс-мангу в сопровождение истории лирического героя её альбома. Главная героиня, Артемис, — богиня Луны, ее миссия — вернуть свет миру. Комикс повествует о том, как даже в кромешной тьме можно найти надежду.

Стирлинг работает в разных жанрах, включая поп-классику, рок и электронную танцевальную музыку. Видео-клип на её песню «Crystallize» стал восьмым самым просматриваемым видео на Ютуб в 2012, а её кавер-версия песни ImagineDragons «Radioactive» выиграли конкурс YouTube Music Awards в 2013. В августе 2014 Линдси продала свой первый миллион копий.