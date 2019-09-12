Кызыл, 12 сентября, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Администрация Кызыла тонет в жалобах горожан на плохую работу регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Из-за несвоевременного вывоза мусорные контейнеры стоят переполненные, мусор растаскивается собаками, птицами и ветром.

Цитата из х∕ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия Мусор

Как сообщает портал «ТуваОнлайн», горы мусора образуются как возле многоэтажных, так и возле частных домов.

Отмечается при этом, что городские власти в постоянном режиме мониторят ситуацию с вывозом отходов. Департамент городского хозяйства составляет акты о несвоевременном вывозе мусора.

«В адрес Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва для принятия мер в отношении деятельности регионального оператора ООО «СТ-ТБО» в части вывоза мусора были направлены обращения жителей», — отмечается в сообщении.

Добавим, что в республике в 2019 году, как и по всей стране, стартовала мусорная реформа. Обязанности по обращению с отходами были переданы в ведение региональных операторов. Между тем, как сообщало ИА REGNUM, жалобы на плохую работу последних поступают из разных регионов.

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