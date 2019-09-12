Санкт-Петербург, 12 сентября, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Полиция начала перекрывать Невский проспект, выставляя тяжелые ограждения вдоль тротуара, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Казанский собор

Сегодня, 12 сентября, по главной магистрали города пройдет крестный ход в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) и Дня заключения Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну России со Швецией.

В эти минуты уборочная техника скопилась в районе Конюшенной улицы. Последние автомобили покидают проспект, по которому в 11:00 пойдет крестный ход. Хоругвеносцы уже выстраиваются слева и справа от Казанского кафедрального собора.

Напротив Казанского собора во время перекрытия движения произошло ДТП с участием электросамоката и машины «Яндекс-такси». Никто не пострадал, но сотрудники ГИБДД поспешили разрешить ситуацию, чтобы убрать транспорт с Невского проспекта.

Как отмечает ИА REGNUM, 12 сентября 1724 года, желая увековечить победу в Северной войне (1700−1721) и дату установления Ништадтского мира, император Петр I велел перенести в новую столицу из Владимира мощи святого князя Александра Невского. До 1917 года в городе на Неве этот день был выходным, совершался крестный ход от Исаакиевского собора по главной городской магистрали до Александро-Невской лавры. Традиция ежегодного крестного хода по Невскому проспекту была возобновлена в 2013 году.