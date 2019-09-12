Цхинвал, 12 сентября, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Делегация из Москвы во главе с заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорем Кошиным посетила объекты, строящиеся в рамках инвестиционной программы по содействию социально-экономическому развитию Южной Осетии 2018−2019 годов. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба правительства.

South-ossetia.info Строительство родильного дома в Цхинвале в рамках Инвестпрограммы

Делегация в сопровождении посла России в Южной Осетии Марата Кулахметова, замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Сергея Гаглоева, руководителя аппарата правительства Олега Гаглоева и представителей подрядных организаций посетила медицинский комплекс в Цхинвале. На территории комплекса завершается строительство республиканского родильного дома. Игорь Кошин отметил, что роддома такого уровня не часто встречаются даже в крупных российских городах. Также делегация посетила другие объекты инвестпрограммы: детский сад на улице Суворова в Цхинвале и здание комитета по налогам и сборам Южной Осетии.

Как отмечал ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, наиболее важным объектом текущей инвестпрограммы стал родительный дом. Дело в том, что будущие мамы из Южной Осетии предпочитают сейчас выезжать на роды во Владикавказ.

В целом строительство ведется с соблюдением графиков. Игорь Кошин выразил надежду, что Инвестпрограмма 2019 года будет выполнена так же успешно, как и программа 2018 года.