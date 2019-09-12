Тайшет, Иркутская область, 12 сентября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Следователям Иркутской области удалось разыскать женщину, которая в феврале 2019 года в посёлке Юрты Тайшетского района родила ребёнка и отвезла его, ещё живого, на свалку. Подробности уголовного дела, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорождённого ребенка») и видеоматериалы следственного эксперимента размещены на сайте регионального СУ СК РФ.

Цитата из видео следственного эксперимента СКР Жительница Приангарья показывает следователям, как родила и выбросила своего ребёнка

По данным правоохранителей, 42-летняя женщина родила ребёнка живым в домашних условиях. Следователям она спокойно объяснила, что после родов новорожденный не плакал, а «похрипывал». После чего она положила ребёнка в ведро с целлофановым пакетом, а спустя некоторое время отвезла на свалку.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что ребенок родился живым, однако умер от переохлаждения», — сказано в официальном сообщении СКР.

Свои действия женщина объяснила трудным материальным положением и наличием еще двух детей.

Напомним, в апреле 2019 года иркутские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения чуть не забила до смерти своего годовалого внука. В процессе разбирательства выяснилось, что семья пострадавшего ребёнка на учете в ПДН и КДН не состоит, а в момент совершения истязаний бабушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит.

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