Москва, 12 сентября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. В нескольких регионах России в конце недели ожидается резкое похолодание, об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж. Владимир Попов. 1984. СССР Холодно

По ее словам, в Москве 14 сентября дневная температура снизится до +13… 18 °C, на севере Центрального округа — до + 11… 17 °C.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях к 14 сентября температура воздуха понизится до +16 °C, ожидаются ливни. В Карелии, Вологодской и Архангельской областях в конце недели днем температура понизится до 13… 18 °C, а затем похолодает до 10… 15 °C.

С 12 по 14 сентября в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидаются заморозки. Ночные температуры понизятся до — 1 °C, в Иркутской области ночью до — 5 °C. Похожая ситуация ожидается и на Камчатке.

Как сообщало ИА REGNUM, среда, 11 сентября, стала самым тёплым днём в Москве более чем за 70 лет. К полудню воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до +26,3 °С, этот показатель стал самым высоким для этого дня за всю историю наблюдений на метеостанции, то есть с 1949 года. Предыдущий рекорд был установлен 11 сентября 1972 года, когда столбики термометров в столице поднимались до +25,6 °С.

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