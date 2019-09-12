Курган, 12 сентября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Курганская область в 2020 году планирует получить из федеральной казны 1,1 млрд рублей на развитие агропромышленного комплекса. Деньги пойдут на субсидии и гранты для развития животноводства. В регионе планируют ежегодно создавать по 100 мини-ферм и запустить 5−7 инвестпроектов по строительству свиноферм на 500 голов. Об этом говорилось на совещании правительства региона с представителями сельскохозяйственного бизнеса 11 сентября, сообщает пресс-служба губернатора Зауралья.

Поросята

В Зауралье производится лишь треть от объема потребляемой свинины, зато имеется несколько крупных, нуждающихся в сырье мясоперерабатывающих предприятий, отмечалось на совещании.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поддержал вектор развития животноводства, напомнив, что в регионе уже действуют меры поддержки семейных хозяйств и начинающих фермеров. Кроме того, обеспечение занятости сельского населения — одна из значимых составляющих развития агропромышленного комплекса.