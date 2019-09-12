Ульяновск, 12 сентября, 2019, 10:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области число зарегистрированных преступлений снизилось, при этом отмечен рост преступлений коррупционной направленности. В региональной прокуратуре объясняют это реализацией профилактических программ и повышением эффективности работы силового блока.

Константин Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

По данным ведомства, в январе-августе в регионе зарегистрировано 8479 преступлений, что на 5,6% меньше аналогичного прошлогоднего периода. Чуть менее трети всех зарегистрированных преступлений — кражи. 38,1% преступлений совершены ранее судимыми лицами, а также в состоянии алкогольного опьянения. В 13 муниципальных образованиях уровень преступности вырос.

Что касается видов преступлений, то с начала года число разбойных нападений уменьшилось на 39,3% (с 61 до 37), грабежей — на 28,7% (с 286 до 204), краж — на 15,9% (с 3296 до 2773), угонов — на 17,3% (с 98 до 81), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, — на 28,7% (с 87 до 62).

«Раскрыты все факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, изнасилования и разбои, установлены практически все лица, совершившие убийства (98,2%)», — говорят в прокуратуре.

Количество преступлений коррупционной направленности увеличилось со 114 до 121 (+6,1%). В прокуратуре объясняют это «повышением эффективности соответствующей работы правоохранительных органов».