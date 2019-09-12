Франкфурт-на-Майне, Германия, 12 сентября, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Honda представил на автомобильной выставке во Франкфурте серийный электрический автомобиль Honda e. Фотографии с мотор-шоу размещены на сайте SpeedMe.

Speedme Honda e

Новый электрокар имеет инновационную систему заднего вида, состоящую из камер, установленных вместо боковых зеркал и дисплея в салоне авто, на который выводится изображение с этих камер.

Экстерьер модели позаимствован у концепт-кара Urban EV. Что касается оснащения, то в салоне, помимо двух экранов для обзора заднего вида, имеются пять экранов приборной панели. Кроме того, авто снабжено информационным развлекательным комплексом.

На новинку дилеры уже принимают предварительные заказы. Цена авто начинается от 29 тысяч евро (около 2,1 млн рублей).

Напомним, компания Honda планирует создать для своих электрокаров новую платформу. Главной целью модернизации платформы станет увеличение запаса хода электрических автомобилей до 500 км на одном заряде.

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