Уфа, 12 сентября, 2019, 10:15 — ИА Регнум. 7 медалей завоевали пчеловоды Башкирии на 46 конгрессе международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия». Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства.

Пасека

В этом году отраслевое мероприятие пчеловодов прошло в канадском городе Монреаль.

По словам главы республиканской ассоциации ведущих переработчиков меда Ришата Галеева, золотые медали за качество получил мед из Иглинского района и декоративные восковые свечи.

Продукция Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии на конгрессе получила пять медалей: 1 золотую, 1 серебряную, 3 бронзовую.

Напомним, что конгресс «Апимондия» проводится один раз в два года. Следующее главное отраслевое событие пчеловодов пройдет в Башкирии в 2021 году. Республика получила право на его проведение на «Апимондии» в 2017 году, который проходил в Стамбуле (Турция). Тема 47-го конгресса в Башкирии — «Пчела — экономическое и экологическое благополучие человечества».