Екатеринбург, 12 сентября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. В течение 2019 года в Свердловской области будет переоборудовано более полутысячи нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

На данный момент на региональных дорогах 72 нерегулируемых пешеходных перехода возле школ приводят в соответствие с требованиями федеральных стандартов. На дорогах местного значения в 2019 году обустроят 433 перехода.

Отметим, что работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Все пешеходные переходы будут оборудованы ограждением, жёлтыми мигающими светофорами, освещением и современными дорожными знаками.

Напомним, что на эти цели из казны Свердловской области выделено 275 млн рублей.