Москва, 12 сентября, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Известие о том, что премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить проект постановления об отмене с 1 февраля 2020 года правовых актов СССР и РСФСР прокомментировал доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведев

«Дмитрий Анатольевич отменил Декрет дедушки Ленина о 8-часовом рабочем дне. Вот как о нем говорил сам дедушка: «Это — громадное завоевание Советской власти, что в такое время, когда все страны ополчаются на рабочий класс, мы выступаем с кодексом, который прочно устанавливает основы рабочего законодательства, как, например, 8-часовой рабочий день».

Но речь не о дедушке и его архаичном Декрете. Судя по всему, отменён и Указ от 1937 года «О простом и переводном векселе». Господа финансисты, вам тоже тревожно?», — написал Кричевский на одном из своих интернет-ресурсов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поручение аннулировать действие целого ряда советских нормативно-правовых актов подписано председателем российского правительства Дмитрием Медведевым. В документах сказано, что с 1 февраля 2010 года утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации окажется более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР. Среди них — декрет Совнаркома 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

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По словам Медведева, это понадобилось потому, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создаёт тяжелые условия для работы в современных условиях, вредит развитию страны и ограничивает экономику.