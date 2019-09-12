Якутск, 12 сентября, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Прожиточный минимум пенсионера в 2020 году в Якутии составит 14 076 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

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В 2020 году прожиточный минимум для пенсионеров увеличится на 125 рублей. В Якутии более 270 тыс. пенсионеров, из них более 38 тыс. неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Этой категории доплачивают 4 380 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Колымы планируют увеличить прожиточный минимум пенсионеров на 500 рублей.