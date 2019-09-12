Ярославль, 12 сентября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. В Ярославской области введено в эксплуатацию 14 объектов, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Дорога

«Всего в перечне 38 объектов, 30 из которых — это дороги и 8 — светофоры, — рассказал директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев. — 18 дорог — регионального подчинения. Из них уже отремонтированы восемь, еще семь планируем сдать в сентябре. Таким образом, на октябрь у нас в работе останется всего три объекта. Однако хочу подчеркнуть, что и на них перед подрядчиками стоит задача: работы с асфальтом и разметкой завершить в этом месяце, пока стоит хорошая погода. В целом в областной части реализация нацпроекта проходит в штатном режиме, и мы не видим рисков».

Так, завершены работы на двух участках автомобильной дороги Григорьевское — поселок Михайловский — Норское в Ярославском муниципальном районе. Там было уложено три слоя асфальта, обустроены тротуары, автобусные остановки, нанесена разметка.