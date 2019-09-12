В калужских исправительных колониях начался новый учебный год
Калуга, 12 сентября, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Свыше 600 осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, уже приступили к обучению по 14 востребованным на рынке труда рабочим специальностям, сообщила 12 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова.
В настоящее время в калужских колониях средняя профессиональная подготовка осуществляется в федеральном казенном профессиональном образовательном учреждении № 57 ФСИН России и в пяти его филиалах. Обучение осуществляется по следующим специальностям: сварщик, оператор швейного оборудования, станочник, электромонтер, повар, слесарь по ремонту строительных машин, каменщик, слесарь-сантехник, столяр.
Напомним, согласно законодательству осужденные до 30 лет обязаны получить в местах лишения свободы среднее образование. Граждане старшего возраста учатся по желанию.