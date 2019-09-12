Калуга, 12 сентября, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Свыше 600 осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, уже приступили к обучению по 14 востребованным на рынке труда рабочим специальностям, сообщила 12 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова.

40.fsin.su Свыше 600 осужденных, отбывающих наказание приступили к обучению по 14 востребованным рабочим специальностям,

В настоящее время в калужских колониях средняя профессиональная подготовка осуществляется в федеральном казенном профессиональном образовательном учреждении № 57 ФСИН России и в пяти его филиалах. Обучение осуществляется по следующим специальностям: сварщик, оператор швейного оборудования, станочник, электромонтер, повар, слесарь по ремонту строительных машин, каменщик, слесарь-сантехник, столяр.

«Всего по программам квалифицированных рабочих образовательное учреждение планирует обучить в 2019—2020 учебном году более 1000 человек», — сказала Ирина Бегунова.

Напомним, согласно законодательству осужденные до 30 лет обязаны получить в местах лишения свободы среднее образование. Граждане старшего возраста учатся по желанию.