Сухум, 12 сентября, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Военнослужащие противотанкового подразделения российской военной базы в Абхазии выполняют учебные задачи по уничтожению бронетехники условного противника в ущельях и предгорье Кавказского хребта. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Евгений Биятов ПТРК Штурм-С

Учения проходят на полигоне Цабал. Операторы противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» отрабатывают навыки скрытного занятия огневых позиций, развертывают комплексы, выполняя элементы стрельбы. Операторы совершают электронные пуски ракет по неподвижным и движущимся целям на расстояние до 5 тыс. метров.

Ранее противотанковые расчеты российской военной базы в Абхазии прошли обучение на компьютерных тренажерах. Тренажер отображает траекторию полета ракеты, движение наземных и воздушных целей.