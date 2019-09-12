Салехард, 12 сентября, 2019, 09:46 — ИА Регнум. В столице Ямала, по словам представительницы ветеранской организации Салехарда, новые беседки больше похожи на загон для лошадей или на рыночные лавочки для торговли, но никак на объекты досуга молодежи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Пресс-служба ОНФ по ЯНАО Беседка, похожая на загон

Общественники посетили шесть объектов благоустройства в городе Салехарде и отметили массу недочётов в реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

К примеру, территория Салехардского центра молодежи весьма удивила проверяющих не только неказистыми беседками, но и местом для курения, относящегося к кафе и ресторану.

Пресс-служба ОНФ по ЯНАО Страшноватые беседки соседствуют с местом для курения

Тактильного табло на пешеходной улице Ленина смутило высотой конструкции, которая составляет более трёх метров, а также небезопасными являются выходящие металлические трубы.

Пресс-служба ОНФ по ЯНАО Опасные трубки табло

Отмечается, что общественники осуществляют постоянный контроль над тем, как тратятся деньги, выделенные на благоустройство ямальских городов. В ЯНАО в 2019 году на благоустройство общественных пространств в городах и поселках автономного округа из региональной казны направлено 1,3 млрд бюджетных рублей.