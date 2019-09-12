Иркутск, 12 сентября, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Дизайнер Артемий Лебедев придумал Иркутской области новый герб. Уведомление об этом размещено на его официальном сайте. Лебедев пояснил, что горящие деревья и плывущие по воде дома «отражают насыщенную жизнь региона в 2019 году».

Цитата с сайта artlebedev.ru Герб, придуманный дизайнером Артемием Лебедевым для Иркутской области в связи с лесными пожарами и наводнением, постигшими регион

«Леса и реки Иркутской области прославились на весь мир», — поясняет дизайнер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 22 019 года Иркутской области довелось пережить и «огонь» и «воду». С 26 июня регион постигло мощнейшее наводнение в результате которого пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Не обошлось без жертв. К настоящему времени известно о 25 погибших и семерых пропавших без вести. Больше всего досталось Нижнеудинску, Тулуну и близлежащим населённым пунктам. Многие стали очевидцами того, как целые дома и усадьбы плыли по разлившейся реке Ия и ломались как спички у моста через федеральную трассу.

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Пока одна часть региона тонула, другая активно горела. На конец июля 2019 года лесные пожары охватили десятки тысяч гектаров леса. Этому способствовали так называемые, пожары-отказники. Очаги, расположенные в труднодоступных местах, решением Минприроды и региональных комиссий по ЧС можно не тушить из соображений экономической нецелесообразности. Дымовой шлейф от пожаров, бушевавших в Красноярске, Якутии и Иркутской области, ощущали жители сразу трёх федеральных округов — Уральского, Сибирского и Дальневосточного.

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