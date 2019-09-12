Водители общественного транспорта Салехарда выходят на рейс в форме
Салехард, 12 сентября, 2019, 09:10 — ИА Регнум. В столице Ямала водители рейсовых автобусов надели униформу. Фуражки, голубые рубашки, галстуки и куртки с эмблемой города, вышитыми фамилиями теперь обязательный атрибут работника авто-транспортного предприятия Салехарда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Пресс-служба горадминистрации Салехарда
«Форма дисциплинирует», — считают водители Салехарда
Форма создает престиж предприятия и позитивное отношение пассажиров, считает директор Салехардского АТП Алексей Пекарь.
«Во-первых, форма дисциплинирует, во-вторых, это удобно и пассажирам приятно», — прокомментировал нововведение водитель автобуса Виктор Косотуров.