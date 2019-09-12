Цхинвал, 12 сентября, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об обновлении состава комиссии по мемориализации геноцида, совершенного в отношении осетин Грузинской Демократической Республикой (ГДР) в 1920 году, сообщает 12 сентября ИА «Рес».

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В соответствии с указом президента в обновленный состав комиссии вошли премьер-министр республики Эрик Пухаев, первый заместитель спикера парламента Петр Гассиев, полпред по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев, министр образования Натали Гассиева, министр культуры Жанна Зассеева, министр финансов Аза Хабалова, министр юстиции Залина Лалиева, ректор Юго-Осетинского государственного университета Вадим Тедеев, председатель комитета информации и печати Мария Котаева, директор Юго-Осетинского НИИ им. З.Н. Ванеева Роберт Гаглойты, глава Общественной палаты Анатолий Джиджоев, представители Генпрокуратуры, администрации президента и другие.

В ближайшее время состоится первое заседание комиссии.

Комиссия по мемориализации геноцида, совершенного в отношении осетин ГДР в 1920 году была создана в 2015 году. В июне 2020 года в Южной Осетии будут отмечать столетие геноцида.