Ярославль, 12 сентября, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля объявила закупку услуг по оценке рыночной стоимости ливневой канализации в городе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Работа РиОГС

Оценить предстоит 747 сетей ливневой канализации областного центра. Как правило, оценку муниципального имущество власти проводят перед продажей таких объектов. В случае с канализацией продажа невозможна, так как сети являются частью городской инфраструктуры.

Между тем их можно сдать в концессию. Именно с таким предложением накануне выступил экономист Александр Прохоров на заседании рабочей группы по подготовке к разработке стратегии развития города до 2030 года. В числе предприятий, которые было предложено отдать концессионерам, значился и «РиОГС», обслуживающий сети ливневой канализации.

Между тем оценка проводится не самого «РиОГСа», а именно сетей. Сегодня деятельность этого муниципального казенного предприятия финансируется из городского бюджета. Власти пытались отдать ливневую канализацию на уровень региона в рамках закона о передаче полномочий по водоснабжению и водоотведению, однако областное правительство не приняло имущество, которое не приносит никаких доходов.

Если «ливневку» в Ярославле все же сдадут в концессию, не исключено введение платы за нее. Ранее такую возможность не исключали в региональном правительстве.