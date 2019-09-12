Москва, 12 сентября, 2019, 08:52 — ИА Регнум. В Москве в настоящее время строится 123 дома по программе реновации, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые дома по московской программе реновации

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За два года в столице введено 47 жилых домов по реновации. С начала 2019 года построено восемь домов.

До конца года планируется сдать еще шесть новых корпусов с отделкой квартир по стандартам реновации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве растёт стоимость новых квартир по программе реновации.

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