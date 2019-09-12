Москва, 12 сентября, 2019, 08:43 — ИА Регнум. О необходимости ответственности художника перед публикой, заявил на пресс-конференции НСН заслуженный артист РСФСР, основатель ВИА «Ариэль» Валерий Ярушин.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

Ярушин отказался обсуждать творчество Сергея Шнурова, лидера группировки Ленинград.

«Уже прошло четверть века как нет социализма, можно петь все что угодно. Но и ответственность у художника должна быть. Шнуров начал эту нецензурщину. Я даже обсуждать не буду. Для меня эстрада — это дом родной», — сказал он.

Кроме концертных выступлений и записи песен, Валерий Ярушин является членом попечительского совета Международного центра Искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр», а также почётным членом жюри Международного фестиваля искусств «Арт-Изо-Фест».