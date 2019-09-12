Челябинск, 12 сентября, 2019, 07:50 — ИА Регнум. В Челябинской области на территории ряда муниципалитетов начался отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Котельная

Кусинский район начал отапливаться раньше всех, уже с 3 сентября. Тепло подают в жилые дома и социальные учреждения.

В Катав-Ивановске, Усть-Катаве и Трёхгорном к теплу подключают детсады и школы. Кроме того, отдельные детсады отапливаются в Челябинске, Аргаяшском районе и Верхнем Уфалее.