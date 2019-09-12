Оренбург, 12 сентября, 2019, 07:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области следователи проводят проверку по факту пожара, который произошел в селе Воздвиженка Пономарёвского района. После тушения огня в частном доме обнаружили тело мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Пожар

По предварительным данным, ранним утром 10 сентября в доме по ул. Советской в селе произошел пожар. Когда пожарные приехали тушить огонь, то входная дверь в дом была закрыта изнутри. После ликвидации горения, в доме обнаружили бездыханное тело 59-летнего мужчины. Основной версией причины пожара рассматривают неосторожное обращение согнем.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области, к борьбе с пожаром привлекались три спецмашины. Огонь уничтожил почти 50 квадратных метров жилья.