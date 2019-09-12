Strategist: санкции не помогут Австралии предотвратить опиоидный кризис
Канберра, 12 сентября, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Для предотвращения опиоидного кризиса Австралия должна сделать ставку на расширение сотрудничества с властями КНР в сфере борьбы с наркотиками, вместо санкций против китайских компаний, производящих опиоиды, заявили сотрудники Австралийского института стратегической политики (ASPI) Джон Койн и Женевьева Фили в статье для издания The Strategist.
Эксперты считают, что по мере роста собственной проблемы с фентанилом в Австралии правительству премьер-министра Скотта Моррисона необходимо разработать свою стратегию по сокращению поставок опиоидов и решить, будет ли она опираться на санкции или сотрудничество с китайскими властями.
В статье говорится, что вместо санкций Австралии стоит направить ресурсы на проверку входящей почты, особенно посылок из Китая, а также небольших посылок, заказанных на «чёрных онлайн-рынках».
Напомним, фентанил в 50 раз сильнее героина. В ежегодном австралийском отчёте о случаях передозировки за 2019 год, который выпускает исследовательский институт Пеннингтона, указано, что в 2017 году зарегистрировали 904 случая непреднамеренной смерти, которые были связаны с опиоидами, что составляет 56% от всех случаев непреднамеренной передозировки, зарегистрированных в 2019 году. В период с 2005 по 2017 год число смертельных случаев от передозировки фентанила в Австралии возросло более чем на 1000% (с 12 до 198).
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