Пекин, 12 сентября, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Индия и Китай должны предпринять общие усилия для того, чтобы избежать «стратегической ловушки», которую для них готовят США, заявил старший научный сотрудник института экономических исследований Китайского народного университета Дин Ган в статье для издания The Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

По словам эксперта, исследователи из США и Индии считают, что полноценный союз между двумя странами маловероятен, однако оба государства всё же могут прийти к общему консенсусу в отношении Китая, поскольку это отвечает их общим интересам

«На фоне роста Китая некоторые американцы вновь решили обратить внимание на теорию баланса сил. Стратегия Вашингтона в отношении Пекина уже переросла в сдерживание КНР. Существует нечто общее между Индо-Тихоокеанской стратегией США и опасениями Индии по поводу развития Китая», — заявил Ган.

В индийском правительстве никто публично не заявил о готовности страны принять стратегию по сбалансированию роста Китая, однако есть ряд признаков, указывающих на то, что Индия и США двигаются именно в этом направлении, отметил эксперт.

«Баланс сил, на который рассчитывает Индия, отличается от того, который намерены продвигать США. С точки зрения Вашингтона так называемый баланс сил заключается в сохранении американского доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сдерживании Китая… Это испытание не только для Индии, но и для Китая. Обе страны должны совместно работать, чтобы не попасть в эту стратегическую ловушку», — предупредил Ган.

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