Global Times: Индия не должна позволить США загнать себя в ловушку
Пекин, 12 сентября, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Индия и Китай должны предпринять общие усилия для того, чтобы избежать «стратегической ловушки», которую для них готовят США, заявил старший научный сотрудник института экономических исследований Китайского народного университета Дин Ган в статье для издания The Global Times.
По словам эксперта, исследователи из США и Индии считают, что полноценный союз между двумя странами маловероятен, однако оба государства всё же могут прийти к общему консенсусу в отношении Китая, поскольку это отвечает их общим интересам
В индийском правительстве никто публично не заявил о готовности страны принять стратегию по сбалансированию роста Китая, однако есть ряд признаков, указывающих на то, что Индия и США двигаются именно в этом направлении, отметил эксперт.
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