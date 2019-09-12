Москва, 12 сентября, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Московский арбитраж 17 сентября 2019 года начнёт рассматривать иск ПАО «Банк Зенит» к компании Леонида Реймана — ООО «Альтернатива Капитал». Банк требует обратить взыскание на заложенное имущество, перечень которого пока неизвестен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оноре Домье. Юристы. 1856

Иск был подан 2 апреля 2019 года, слушание один раз уже откладывалось, в том числе для сбора дополнительных доказательств сторонами. Третьим лицом выступает АО «Ангстрем», учреждённое госкомитетом по управлению госимуществом РФ в 1993 году, которое также до определенного времени СМИ связывали с экс-министром.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик учреждён в июне 2013 года для капиталовложений в компании. Единственным владельцем является Леонид Рейман, чьи данные совпадают с данными лица, занимавшего пост главы Министерства информационных технологий и связи РФ с 2004 по 2008 год. А в период с 1999 по 2004 год Рейман был министром по связи и информатизации. ООО «Альтернатива капитал» в разные годы выступало учредителем шести юрлиц в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе ООО «Научно-технический центр информационных технология Роса».

Напомним, в августе в арбитраж от ООО «Альтернатива Капитал» также поступил иск к АО «Ангстрем» на сумму более 2 млрд рублей. Его детали пока неизвестны.

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Все три компании — ООО «Альтернатива Капитал», банк «Зенит» и АО «Ангстрем» уже встречались в суде, но тогда ответчиком было АО «Контрактфинансгрупп» (учредитель ликвидированного в 2014 году ростовского завода микроэлектроники «Рела»). Банк в споре выступал истцом, а две фирмы, связанные с Рейманом, — третьими лицами. Тогда также шла речь об обращении взыскания на заложенное имущество. В июле 2019 года иск судом был оставлен без рассмотрения. Известно, что в форме залога выступили 25 001 307 акций АО «Ангстрем», что составляет 24,99% от общего количества голосующих акций. Банк требовал продать их с публичных торгов с начальной ценой чуть более 11,25 млн рублей. В основе спора лежали кредиты от сентября 2017 года.

Для справки: первый филиал банк «Зенит» открыл в 1998 году в Татарии — Альметьевске. Помимо этого, спустя четыре года после создания в 1994 году банк стал официальным консультантом республиканского министерства финансов.