Берлин, 12 сентября, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила премьер-министра Грузии Георгия Гахария с назначением на должность, сообщили 11 сентября в пресс-службе правительства ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Меркель подтвердила готовность Германии помогать Грузии в развитии демократических и конституционных структур. Она добавила, что двусторонние отношения постоянно развиваются, как в рамках проекта «Восточного партнёрства», так в рамках комиссии «НАТО-Грузия».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября депутаты парламента Грузии утвердили обновленный состав правительства во главе с Георгием Гахария. 2 сентября бывший глава правительства Мамука Бахтадзе подал в отставку.