Барнаул, 12 сентября, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Жительница Барнаула, ушедшая за грибами возле села Новоманошкино Заринского района Алтайского края, подняла на ноги более 30 человек. Около трёх часов её искали в лесу добровольны и спасатели. Подробности успешно проведённой поисковой операции сообщает сегодня, 12 сентября, региональное ГУ МЧС РФ.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Поиски жительницы Барнаула, пропавшей в лесу

Известие о пропаже человека поступило от родственников на единый номер экстренных служб — «112» — 11 сентября, в 14:18 местного времени. Поиски, со слова спасателей, были организованы незамедлительно.

Как пояснил старший поисковой группы, начальник отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю Владимир Ильинов, лес в районе Новоманошкино поисковикам знаком хорошо, потому что люди, особенно барнаульцы, постоянно там блуждают. По его словам, женщину нашли после того, как она откликнулась на звук сирены и автомобильных гудков.

«После поданных сигналов стояли в полной тишине. Вдруг услышали голос, объехали лог и нашли ее, сидевшей на пне. Сама она выбраться из леса не могла», — отметил спасатель.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2019 года спасателям удалось отыскать ещё в лесу одну женщину — жительницу районного центра Троицкое. Отправившись за грибами, на не взяла с собой сотовый телефон и провела ночь в лесном массиве, прежде чем была найдена.

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