Эстония нашла на Украине «троянского коня», и для России тоже: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Разведка США дала прогноз по поставке «Буревестников»;
- В Эстонии предложили запретить безвизовый въезд украинцам;
- На Украине — транспортный коллапс;
- Госдума разрешит сбивать дроны;
- В Крыму названы причины самой низкой явки избирателей.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
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