Барнаул, 12 сентября, 2019, 06:06 — ИА Регнум. Поручение изучить влияние электронных сигарет на здоровье россиян Минздрав РФ дал затем, чтобы получить необходимую доказательную базу: приводит ли курение электронных сигарет к онкопатологии и другим заболеваниям? Так считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:

tookapic Курение сигарет

«В настоящее время во всём мире продолжаются исследования относительно влияния электронных средств доставки никотина на здоровье человека. Окончательных выводов пока не сделано, но уже совершенно ясно, что при использовании этих устройств происходит поступление в организм токсических веществ и канцерогенов, а также развивается привыкание и увеличивается вероятность перехода на обычные сигареты.

Имеются данные лишь о более низком уровне поступления в организм канцерогенных веществ в случае электронных сигарет, что позволяет предположить о большей безопасности этого способа курения. На сегодняшний день доказательной базы по данной весьма актуальной проблеме совершенно недостаточно. Например, неизвестно, приводит ли курение электронных сигарет к онкопатологии, другим заболеваниям, можно ли рекомендовать традиционным курильщикам при невозможности полного отказа от табака переход на электронный вариант курения.

Если с помощью исследований, инициированных Минздравом России, будет получен ответ на эти и другие вопросы, то можно говорить о большом вкладе в общемировую науку, а также о большой практической ценности полученных данных. Павел Шумихин

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что главному терапевту Минздрава России направлено письмо с просьбой провести анализ возможной ассоциации электронных сигарет и тяжёлых заболеваний органов дыхания, известил замглавы Минздрава Олег Салагай. Кроме того, специалисты проанализируют случаи смерти от заболеваний лёгких в трудоспособном возрасте на предмет возможной связи с курением электронных сигарет.

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